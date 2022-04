Salah: «Rinnovo? Non contano solo i soldi. Se il Liverpool vuole mandarmi via…». Le parole dell’egiziano

Tiene banco il rinnovo di Salah in casa Liverpool: l’egiziano non ha ancora trovato un’intesa coi Reds per il prolungamento del contratto.

Queste le sue parole in merito a FourFourTwo: «Il mio futuro? Non so, mi manca ancora un anno di contratto. Credo che i tifosi sappiano ciò che voglio, ma in un contratto non c’è solo l’aspetto economico. Quindi non so, posso ribadire che mi manca un anno e che i tifosi sanno ciò che voglio. Poi se vogliono che me ne vada le cose cambiano. Il contratto comunque non mi preoccupa, la stagione non è ancora finita e vogliamo concludere nel migliore dei modi. Poi, nell’ultimo anno, vedremo cosa succederà. Questo club significa molto per me, qua ho giocato il mio miglior calcio e ho dato tutto a questa squadra. Ho vissuto momenti incredibili, vinto trofei, premi individuali. Qua è come essere in famiglia».