Salernitana, applausi per Mazzocchi: «Supera uomini come birilli»

L’esterno della Salernitana Mazzocchi è stato tra i migliori nel match contro l’Empoli, il gol ma non solo

L’esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi è stato tra i migliori nel match dell’Arechi con l’Empoli. Non solo il gol, ma anche tante discese sulla fascia. Per La Gazzetta dello Sport, si è guadagnato un 7 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – «Discesa travolgente, tre uomini superati come birilli e gol. Applausi. Sfiora il bis da fuori area».