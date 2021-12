Salernitana, Colantuono: «Abbiamo duemila difficoltà, sono soddisfatto»

L’allenatore della Salernitana Colantuono ha parlato al termine della partita contro la Fiorentina

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 4-0 contro la Fiorentina.

PARTITA – «La squadra ha iniziato bene e ha fatto una buona gara, al cospetto di una formazione più forte. Dopo il gol diventa tutto più difficile, diventa un’impresa ardua. Appena ti alzi, loro ripartono e ti fanno male. La squadra è viva, nonostante le duemila difficoltà. Siamo contati, abbiamo ragazzi che giocano anche in condizioni non ottimali. A me non è dispiaciuta la squadra».

OBI – «Obi mi è piaciuto. Si è dato da fare. È un giocatore duttile che sa come muoversi. Anche lui ha giocato in condizioni non ottimali».

DELLI CARRI – «Mi fa piacere per il ragazzo. Ha giocato in un ruolo non suo. Eravamo in grandissima emergenza, lui si è applicato e sono contento. È la nota positiva di questa partita».