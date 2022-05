Salernitana, Ederson il simbolo della rimonta. E ora vale oltre 30 milioni

Ederson è il simbolo della rimonta della Salernitana. Individuato a gennaio come uno degli uomini che potesse aiutare la squadra, ha confermato le sue qualità

Tra gli eroi della Salernitana che ha rimontato dall’ultimo posto in classifica fino ad uscire (momentaneamente) dalla zona retrocessione, c’è soprattutto Ederson. Il centrocampista brasiliano, come riporta La Gazzetta dello Sport, è il simbolo dell’exploit granata. Arrivato per 6 milioni dal Corinthians, cifra elevata per uno “sconosciuto”, ha subito dimostrato le sue incredibili qualità.

In mezzo al campo, in coppia con Lassana Colulibaly, ha formato una mediana di assoluto spessore e tecnica. E adesso Ederson vale oltre 30 milioni, con alcune big estere che avrebbero già puntato i riflettori su di lui.