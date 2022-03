Salernitana, Fimmanò: «Non ci aspettavamo il ricorso dell’Udinese: i recuperi a maggio»

Le parole del legale del Salernitana, Francesco Fimmanò, in merito al ricorso presentato dall’Udinese per la partita non giocata

Le parole del legale del Salernitana, Francesco Fimmanò, ai microfoni di Radio Alfa in merito al ricorso presentato dall’Udinese per la partita non giocata a causa dei numerosi contagi nella formazione granata. Le sue parole:

«Non ci aspettavamo questo ricorso, suppongo sia stato fatto per questioni legate ai tempi delle partite. Probabilmente le partite si svolgeranno nella seconda e nella terza settimana di maggio. Non c’è fretta ma solo l’auspicio che possano andare bene per la salvezza. Ci sono le condizioni per farlo, chiaramente dipende anche dai calciatori. La Salernitana è però anche stata sfortunata, alcune delle cinque pareggiate poteva anche vincerle, compresa quella contro il Milan».