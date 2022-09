Salernitana, il vice di Nicola squalificato per 4 mesi

Manuele Cacicia, vice di Davide Nicola alla Salernitana è stato squalificato per quattro mesi: le motivazioni

Stangata per Manuele Cacicia, vice allenatore di Davide Nicola alla Salernitana. La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha sospeso il dirigente per quattro mesi.

La motivazione è che Cacicia avrebbe allenato l’Academy Lucchese dal novembre 2021 fino a febbraio 2022 senza regolare tesseramento. A febbraio poi è entrato a far parte in maniera ufficiale dello staff di Davide Nicola, svolgendo di fatto attività per più di una stagione nella stessa stagione sportiva.