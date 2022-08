Salernitana, l’annuncio di Iervolino: «Siamo al completo, mercato in entrata chiuso»

Il presidente della Salernitana Iervolino ha annunciato la chiusura del mercato in entrata del club granata

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ai microfoni di Radio Bussola ha annunciato la chiusura del mercato in entrata da parte del club granata.

LE PAROLE – «È necessario fare una riflessione seria prima di inserire eventualmente altri tasselli in rosa. Prima di tutto, sul piano numerico, la Salernitana è una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti. Abbiamo preso Botheim, Dia, Bonazzoli e Valencia, tutti grandissimi campioni che dimostreranno nel tempo di essere delle garanzie e delle colonne della squadra. C’è Ribery che è una leggenda e che dà sempre un grosso contributo. Ci sono poi Simy e Kristoffersen. Qualcuno non rientra nei piani dello staff tecnico, ma per cederli è necessario accettino di andare via e che si creino le condizioni. Io dico: non escludo a priori si possa intervenire ancora. Ma, a mio avviso, con l’arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra mettendo a disposizione di un grande allenatore come Nicola elementi validi e interscambiabili in tutti i reparti».

ATTACCO – «Ricordo a tutti, a partire da me stesso, che ci sono equilibri di spogliatoio da salvaguardare. Ieri tutti i nostri attaccanti hanno fatto gol e meritato un voto molto alto in pagella, come si sentirebbero se prendessimo una punta tanto per e senza esserne convinti? Non abbiamo alcuna priorità, siamo al completo. Non è corretto dire che si compra solo se si vende. Per convincermi a fare una ulteriore operazione ci deve essere qualcosa che reputiamo entusiasmante, ad oggi non c’è nulla all’orizzonte».