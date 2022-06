Mercato Salernitana, rinnovo per Coulibaly: riscattato Bohinen. Le ultime su Djuric e Ederson

Il mercato della Salernitana ha preso il via con il rinnovo di Coulibaly, il riscatto di Bohinen: sul fronte uscite ci sono novità su Djuric e Ederson

Il mercato della Salernitana sta prendendo sempre più il via con De Sanctis attivo in questi giorni.

Il neo diesse dei campani ha chiuso per il rinnovo di Coulibaly togliendo anche la clausola sulla cessione. Riscattato anche Bohinen per 3.5 milioni dal Cska Mosca con il giocatore che ha utilizzato il player consent, ovvero avere l’ultima parola sulla scelta di restare o meno in granata. Sul fronte uscite si allontana il rinnovo di Djuric, mentre Ederson è cercato dall’Atalanta. Concorrenza dell’Inter sul brasiliano che però prima deve cedere un centrocampista per far spazio a lui. Lo riporta Gianluca Di Marzio.