Salernitana, Nicola: «Ho in testa solo la Juve. Ecco che gara mi aspetto»

Ospite di 90^ minuto su Rai 2, Davide Nicola ha parlato così della prossima sfida di campionato della Salernitana contro la Juve. Le sue parole.

ALLENATORE MENTAL COACH – «Non mi riconosco in questa definizione, al massimo mi piacerebbe parlare di psicologo dello sport. Ma non sono nemmeno quello. Provo a fare l’allenatore, amo fare questo mestiere e mi concentro unicamente su questioni di natura tecnico-tattica in una squadra con valori tecnici e umani. Non parlo nemmeno della data dei due recuperi, ci sono organi preposti che hanno competenza per esprimersi. Io ho in mente solo la trasferta sul campo della Juventus. È tosta, lo sappiamo. Ma sono anche le gare più belle da giocare».