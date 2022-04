Salernitana, show Verdi: «L’hombre del partido»

Contro l’Udinese, Verdi è entrato nel finale è ha regalato un successo alla Salernitana che mette le ali alla corsa salvezza

Simone Verdi è entrato all’87’ di Udinese-Salernitana e gli sono bastati quei pochi minuti per regalare un successo ai granata che riaccende il sogno scudetto. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo, con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’hombre del partido. Entra nel finale e decide la sfida regalando una speranza alla Salernitana. Chapeau».