Salvini non si fida: «Balotelli capitano? Serve umiltà. E in passato…»

Le parole del neo-Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla possibilità di vedere questa sera Mario Balotelli come capitano della Nazionale Italiana contro l’Olanda: la replica di Martina del PD

Il vice-premier e neo-Ministro dell’Interno del Governo, Matteo Salvini, dice la sua ai microfoni di Rtl 102.5 sulla possibilità di Mario Balotelli capitano della Nazionale. Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si giocherà la terza e ultima amichevole del ciclo di Roberto Mancini pre-Mondiale (a cui l’Italia non parteciperà) contro l’Olanda. E c’è una grande chance di vedere la fascia di capitano sul braccio destro di Mario Balotelli. Cosa ne pensa il vice-premier Salvini, che nel passato ha spesso bacchettato Balotelli per i suoi comportamenti?

Queste le sue dichiarazioni: «Il capitano dell’Italia deve giocare bene a pallone, deve fare spogliatoio, deve essere umile. Non importa che sia giallo, bianco o verde. Spero che il ct non decida di assegnare la fascia per motivi sociologici, filosofici e antropologici. Magari Mario Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrato certo una persona umile in grado di mettere d’accordo tutti». Alle parole di Salvini fanno eco quelle dell’opposizione, in questo caso rappresentate dalle dichiarazioni del segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina: «Credo che Balotelli ieri in conferenza abbia espresso parole giuste. L’idea di vederlo capitano mi piace e me lo auguro per tutti noi. C’è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie».