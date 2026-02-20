Hanno Detto
Salvini non ha dubbi: «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»
Il ministro Matteo Salvini sicuro: «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»
Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto alla trasmissione QSVS, dove ha affrontato temi calcistici di primo piano: dal Milan e dal derby di Milano contro l’Inter, poi la Nazionale e al ruolo di Gennaro Gattuso.
Nel corso dell’intervento ha inoltre posto l’accento sulla presenza di calciatori stranieri in Serie A, Serie B e Lega Pro, con particolare riferimento ai Settori Giovanili, richiamando l’attenzione sull’impatto di questa dinamica sul vivaio nazionale. Ecco un estratto delle sue parole:
PAROLE – «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso mi piace, è bello tosto e porterà l’Italia al Mondiale, ma va ridotto il numero dei calciatori stranieri nelle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro, ma soprattutto nei Settori Giovanili».
