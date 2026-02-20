Connect with us

Hanno Detto

Salvini non ha dubbi: «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»

Published

44 minuti ago

on

By

salvini

Il ministro Matteo Salvini sicuro: «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto alla trasmissione QSVS, dove ha affrontato temi calcistici di primo piano: dal Milan e dal derby di Milano contro l’Inter, poi la Nazionale e al ruolo di Gennaro Gattuso.

Nel corso dell’intervento ha inoltre posto l’accento sulla presenza di calciatori stranieri in Serie A, Serie B e Lega Pro, con particolare riferimento ai Settori Giovanili, richiamando l’attenzione sull’impatto di questa dinamica sul vivaio nazionale. Ecco un estratto delle sue parole:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso mi piace, è bello tosto e porterà l’Italia al Mondiale, ma va ridotto il numero dei calciatori stranieri nelle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro, ma soprattutto nei Settori Giovanili».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Accomando Accomando
Hanno Detto1 giorno ago Alberto Petrosilli

Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO

Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...
Change privacy settings
×