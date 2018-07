Calciomercato Milan, Bakayoko entra nella lista dei desideri del club rossonero: possibile sfida di mercato con l’Inter. Interesse anche per Samassékou del Salisburgo

Calciomercato Milan, nel mirino i centrocampisti Samassékou e Bakayoko. Alla ricerca di rinforzi per la stagione che verrà, il club rossonero vuole essere competitivo dopo gli ultimi tempi vissuti nell’incertezza sul futuro societario e non. Così, si guarda ai possibili nomi da mettere a disposizione di Gattuso per la squadra della stagione in vista. Come riporta Sky Sport, i rossoneri hanno messo nel mirino due centrocampisti; il primo nome è quello di Diadie Samassékou, classe 1996 maliano in forza al Salisburgo. Dalla sua scadenza nel 2019 col club austriaco, il Milan potrebbe trarre vantaggio nell’operazione.

Altro nome monitorato dal Milan è quello di Tiemoué Bakayoko, centrocampista in forza al Chelsea dal 2017; in scadenza coi ‘blues’ nel 2022, per lui, già Nazionale francese, si potrebbe aprire una sfida di mercato con l’Inter, altro club che segue da tempo e con un certo interesse il classe 1994 di origini ivoriane.