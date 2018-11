Sambenedettese, il presidente si sfoga: «Facciamo c****e e il portiere mi prende per il c**o» – VIDEO

Duro sfogo del presidente della Sambenedettese che dopo il pareggio contro il Pordenone, esterna tutto il proprio rammarico

Le conferenze stampa “colorate“ sono quasi sempre prerogativa delle leghe di Serie C e D. Una delle più famose è stata quella di Ezio Capuano ex allenatore dell’Arezzo che non usò parole morbide per descrivere la partita della sua squadra. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, al termine della partita pareggiata 2-2 in casa contro il Pordenone.

Le parole del numero uno del club, attualmente militante in Serie C, non lasciano spazio ad interpretazioni: «Facciamo cagare. Sono entrato nello spogliatoio per chiedere spiegazioni al portiere dopo il gol subito da oltre 40 metri e sapete lui come mi ha risposto? ‘Sono scivolato’. Mi ha pure preso per il c…. Giornalisti? Siete tutti bravi a fare i padroni con i soldi degli altri, voi invece scrivete il peggio che sia possibile per mettere i tifosi contro la società».