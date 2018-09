Samp-Fiorentina 1-1: l’allenatore blucerchiato Marco Giampaolo ha commentato la gara del ‘Ferraris’ dicendosi soddisfatto del risultato ottenuto dalla sua squadra

Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova la Sampdoria pareggia con la Fiorentina per 1-1 nel recupero della prima giornata di Serie A. Alla rete siglata da Simeone nel primo tempo ha risposto la marcatura di Caprari nella ripresa; la prestazione dei blucerchiati ha soddisfatto l’allenatore Marco Giampaolo che ha commentato così la gara: «È stata una partita difficile, dura. La Fiorentina è forte e si è dimostrata tale. Noi invece siamo stati bravi, convinti, maturi. Abbiamo avuto una fase in cui avremmo anche potuto vincerla. E’ un pareggio che soddisfa. Giochiamo sempre ad alta intensità e dovremo essere bravi nei recuperi per non snaturare il nostro modo di giocare».

Nell’intervista rilasciata al canale ufficiale della Sampdoria, Giampaolo ha poi proseguito parlando anche della prossima gara che attende la sua squadra: «Adesso l’obiettivo è recuperare subito. L’Inter? Ha tanti contenuti, è un avversario forte. Praet? È giocatore forte, sapevo che stava bene, anche sul piano organico. Ci dovrà convivere con qualche problemino ancora per un po’, ma è giocatore…».