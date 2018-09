Sampdoria-Fiorentina gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 1ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Sampdoria–Fiorentina! Squadre in campo per disputare il recupero della prima giornata di campionato. La gara era stata rimandata dopo la tragedia relativa al crollo del Ponte Morandi il 14 agosto scorso. Entrambe a 6 punti in classifica, in caso di vittoria raggiungerebbero il Napoli e la Spal a 9 punti, dietro la Juventus che ne ha 12.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo Biraghi; Gerson, Veretout, Edmilson, Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-1 – Gol di testa da parte di Simeone su ottimo cross dalla sinistra del 3 della Fiorentina, Biraghi! Fiorentina in vantaggio a Genova.