Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco tra cori e fumogeni: i tifosi caricano la squadra e chiedono una vittoria contro la Juve Stabia

Sampdoria, blitz dei tifosi al Mugnaini di Bogliasco: cori, fumogeni e uno striscione per caricare la squadra

Alla vigilia della 13ª giornata di Serie B, l’attesa si fa palpabile. I blucerchiati si preparano al delicato impegno casalingo di lunedì 24 novembre contro la Juve Stabia, allo Stadio Ferraris. Prima ancora del fischio d’inizio, però, è arrivato un segnale forte e inequivocabile dalla tifoseria.

La voce della Curva Sud a Bogliasco

Questa mattina, durante la rifinitura, il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco è stato teatro di un “blitz” organizzato da circa un centinaio di sostenitori doriani, rappresentanti dei gruppi della Curva Sud. L’iniziativa, pur decisa nei toni, si è svolta in un clima di pacifica convivenza con la squadra: cori, fumogeni e una presenza compatta hanno scandito mezz’ora di sostegno e richieste di maggiore determinazione.

Il messaggio ai giocatori

Il momento più significativo si è registrato intorno alle 12:30, quando una delegazione della squadra, guidata dal direttore sportivo Andrea Mancini, ha incontrato i tifosi. Il messaggio lanciato dalla Sud è stato diretto e senza possibilità di equivoci: “tirare fuori gli attributi” e vincere la sfida contro la Juve Stabia, considerata cruciale per dare una svolta al campionato. A bordo campo è comparso anche uno striscione, a rafforzare ulteriormente l’appello.

Un blitz acceso ma ordinato

Nonostante la partecipazione numerosa e il clima di forte passione, l’iniziativa si è conclusa senza alcuna criticità. Le Forze dell’Ordine, presenti al Mugnaini, hanno garantito che tutto si svolgesse nei limiti di una manifestazione accesa ma civile, trasformando il “blitz” in un chiaro segnale di vicinanza e pressione positiva verso la squadra.

