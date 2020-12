Sampdoria, c’è ottimismo per il rinnovo di Verre

Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria, sta trattando il rinnovo del suo contratto in scandenza a giugno 2022

Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria, è l’esempio di come un ottimo calciatore possa restare ai margini di una società per anni, essere mandato ripetutamente in prestito e poi diventare una delle pedine su cui fondare il futuro.

Il club doriano sta trattando infatti il suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020. Così come accaduto per Maya Yoshida, Tommaso Augello, Omar Colley e Albin Ekdal, la Sampdoria auspica di concludere rapidamente la trattativa che, lentamente, sta procedendo. A quanto riporta il Secolo XIX, filtra cauto ottimismo.