Sampdoria, Damsgaard: «Ferrero si è complimentato per il primo gol»

Il talento della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha commentato la bella vittoria contro la Lazio e l’emozione del suo primo gol in blucerchiato

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ha raccontato ai microfoni di TV2 l’emozione per il suo primo gol in Serie A contro la Lazio.

PRIMO GOL- «Tutti quanti erano molto felici per me e si sono congratulati. È bello che tutti siano contenti per me. Ci sono tanti bravi ragazzi nella squadra che mi hanno accolto bene».

FERRERO- «È venuto giù, mi ha salutato e si è congratulato. Era felice dopo la partita, eravamo tutti molto contenti, l’allenatore, i giocatori e tutti i membri del club».