Sampdoria, Defrel: «Il Napoli gioca per lo Scudetto, dobbiamo dare il meglio»

Il centravanti della Sampdoria, Gregoire Defrel, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo impegno dei blucerchiati contro il Napoli

Il nuovo acquisto della Sampdoria, Gregoire Defrel, arrivato a Genova dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Giampaolo dopo la partenza di Duvan Zapata, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX. Ai microfoni del noto quotidiano, il centravanti francese ha parlato anche del prossimo impegno dei blucerchiati, reduci dalla sconfitta all’esordio contro l’Udinese, che dovranno sfidare in casa il Napoli capolista. Defrel ha ammesso che la squadra dovrà rivedere gli errori commessi contro i friulani per cercare di non ripeterli nuovamente contro la squadra di Carlo Ancelotti.

L’attaccante ventisettenne ha, poi, spiegato di aver messo a segno già tre gol in carriera contro il Napoli, ma i suoi precedenti non contano e non vuole pensarci. Infine Defrel ha concluso le sue dichiarazioni affermando: «Dovremo fare una grande partita, il Napoli gioca per conquistare lo Scudetto, quindi dobbiamo stringere i denti e dare il meglio di noi stessi».