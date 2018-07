Il club del presidente Ferrero annuncia l’acquisizione di Grégoire Defrel, attaccante francese classe ’91 proveniente dalla Roma. Ecco il testo del comunicato.

E’ finita pochi minuti fa una delle querelle più calde di questo calciomercato estivo. Defrel lascia la Roma e sbarca ufficialmente alla Doria. Ecco la nota del club ligure: «Il Presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Grégoire Defrel […]».

Dopo una stagione passata più in infermeria che nei campi da gioco, Defrel avrà la possibilità di rilanciarsi. I problemi fisici sono alle spalle e l’ambiente Doriano può essere quello giusto per ritrovare lo smalto dei tempi di Cesena e Sassuolo. Raccogliere l’eredità di Duvan Zapata non sarà facile, ma Defrel ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere il bomber colombiano. Ora la palla passa a lui: alla sua fame di gol, alla sua voglia di riscatto.