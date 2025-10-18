Sampdoria, Donati vicino all’esonero: c’è un nome in pole per sostituirlo. La situazione in casa blucerchiata dopo la sconfitta con l’Entella

Il pesante ko di ieri nel derby contro l’Entella ha fatto precipitare la Sampdoria in una crisi profonda, la più grave della nuova gestione. La sconfitta ha spinto la società a chiudersi in un rigoroso silenzio stampa, un segnale chiaro che sono in corso ore di valutazione intense sul futuro del club e, soprattutto, della panchina. L’allenatore Massimo Donati non è mai stato così in bilico.

Mentre la dirigenza riflette, torna d’attualità un nome che era già stato protagonista del mercato estivo blucerchiato: Salvatore Foti. L’ex attaccante della Sampdoria, infatti, era stato a un passo dal ritorno a Genova in estate, in un tandem che avrebbe dovuto vederlo affiancato da Attilio Lombardo. Quella soluzione era stata caldeggiata dal DS Andrea Mancini, che aveva trovato un’intesa di massima con Foti. Lo riporta Sky Sport.

Tuttavia, la proprietà, rappresentata dagli uomini di Walker e Fredberg, decise di bloccare l’operazione, scegliendo di puntare su Massimo Donati. Una scommessa che, ad oggi, si è rivelata perdente. Il bilancio di Donati alla guida della Samp è impietoso: soltanto cinque punti raccolti in otto partite di campionato. Il pesante ko di Chiavari ha lasciato la squadra al terzultimo posto in classifica (in attesa delle altre gare del turno), rievocando gli incubi della disastrosa stagione scorsa, culminata con la retrocessione.

La continuità negativa rispetto all’anno passato costringe ora la dirigenza a tornare sui propri passi. In caso di prevalenza di una “soluzione italiana” rispetto a un profilo straniero, Foti, ex collaboratore di José Mourinho alla Roma, tornerebbe in pole position. L’ex attaccante, cercato insistentemente nelle ultime ore dalla nazionale iraniana, ha deciso di prendersi tempo, in attesa della chiamata giusta.

Foti conosce il mondo Samp come pochi altri: è stato giocatore blucerchiato e collaboratore tecnico di Marco Giampaolo. Inoltre, vive ancora a Genova. Una nuova chiamata lo troverebbe pronto a iniziare un’esperienza in prima persona, per provare a invertire un trend che fa paura. Al momento resta una possibilità, forse la più concreta, sul tavolo della dirigenza, qualora si arrivi alla decisione definitiva di esonerare Donati per evitare un’altra stagione da incubo.

