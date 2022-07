Sampdoria, Falcone out in amichevole: è a un passo dal Lecce. Il portiere sta per volare il Salento

(Alessio Eremita da Temù) – La trattativa tra la Sampdoria e il Lecce per il trasferimento di Wladimiro Falcone è ormai in dirittura d’arrivo. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto (3 milioni di euro) e controriscatto in favore dei blucerchiati (4 milioni di euro).

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il portiere classe ’95 oggi è rimasto in palestra e non ha partecipato all’amichevole vinta contro il Castiglione. Un chiaro segnale della sua partenza verso la Puglia.