Una delegazione della Fiorentina ha reso omaggio alle vittime del ponte Morandi di Genova prima del match contro la Sampdoria di stasera

Questa sera oltre alla Champions League che vedrà impegnate Juventus e Roma in terra spagnola, rispettivamente contro Valencia e Real Madrid, si giocherà Sampdoria-Fiorentina. La gara è valida per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A, dopo essere stata rinviata insieme a Milan-Genoa, a seguito della tragedia del ponte Morandi. A poche ore dall’inizio della sfida del Marassi, la squadra Viola ha voluto rendere omaggio alle 43 vittime decedute il 14 agosto nel capoluogo ligure. Una delegazione della società toscana, composta dall’allenatore Stefano Pioli e dal club manager Giancarlo Antognoni, accompagnata dall’assessore allo Sport della Regione Liguria, Ilaria Cavo, ha deposto un mazzo di fiori nei pressi del luogo della tragedia.

Lo stesso assessore ha poi voluto ringraziare la Fiorentina per il gesto con un messaggio sul proprio profilo Facebook: «L’Acf Fiorentina ci ha contattato per poter inviare questa mattina una propria delegazione presso Ponte Morandi. Una breve visita, durata pochi minuti di intenso raccoglimento, per ricordare le 43 vittime del crollo. Grazie a Giancarlo Antognoni, Stefano Pioli e Alberto Marangon, grazie a questa società che fa il tifo per noi, per il nostro territorio e per la nostra città. #genovanelcuore».