Sampdoria Genoa, le probabili formazioni per il derby di Coppa Italia

Probabili formazioni Sampdoria Genoa: le scelte degli allenatori Ranieri e Maran per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia

La Sampdoria scende in campo per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/21 contro il Genoa, derby in programma giovedì 26 novembre (ore 17) tra le mura del Ferraris di Genova. Poche modifiche di formazione da parte del tecnico blucerchiato Ranieri: in difesa tornano Tonelli e Augello, mentre in attacco la coppia Ramirez-La Gumina. Centrocampo di sostanza e corsa con Adrien Silva, Thorsby, Candreva e Jankto.

Le novità nell’undici di Maran iniziano dalla porta: Marchetti rileva l’infortunato Perin. Nel reparto arretrato pesano le assenze di Criscito e Biraschi, al loro posto agiscono Goldaniga e Masiello. Centrocampo a cinque formato da Ghiglione e Czyborra sulle fasce, Rovella in cabina di regia, Radovanovic e Lerager ai lati. In avanti fiducia a Scamacca e Pjaca, che ha smaltito il leggero guaio fisico delle ultime settimane.