La Sampdoria al derby con l’ultimo tarlo e il sogno “quadriplete” storico

Giampaolo col dubbio Quagliarella in vista della sfida di stasera: i blucerchiati possono vincere il quarto derby in campionato di fila ed “in casa” hanno ruolino di marcia decisamente rassicurante, tuttavia…

Tutto pronto per il Derby della Lanterna numero 116 della storia. Una stracittadina che potrebbe riservare – come sempre – un po’ di sorprese. La prima è già della vigilia: nel rimpallo tattico di responsabilità tra allenatori su chi arrivi favorito alla sfida, la certezza è che probabilmente per la prima volta negli ultimi anni sia la Sampdoria a partire leggermente sfavorita rispetto al Genoa. I blucerchiati, reduci dalla vittoria della scorsa settimana contro l’Atalanta, non vivono comunque un gran periodo di forma (tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato): proprio per questo, come detto da Marco Giampaolo nella conferenza stampa pre-partita di ieri, è possibile che alla fine possa essere proprio la Samp ad avvertire meno pressione e a spuntarla. Un’eventualità non impossibile guardando ad una statistica in particolare: i blucerchiati hanno vinto gli ultimi tre derby di campionato e possono fare “quadriplete” per la prima volta nella loro storia.

Altro dato interessante da considerare a favore della Sampdoria, che tecnicamente gioca questa partita a Marassi in casa, come da sorteggio. Ebbene, la squadra di Giampaolo delle ultime sette partite interne ne ha persa una sola, ovvero l’ultima pesante contro l’Inter (0 a 5). Possibile allora un match equilibrato: con la Samp che proverà ad uscire fuori da un periodo comunque non facile con orgoglio, senza però partire a testa bassa. I blucerchiati restano un diesel: 12 degli ultimi 16 gol segnati nelle partite casalinghe sono arrivati soltanto nel secondo tempo ed è probabile che anche il derby di stasera si decida solamente nella seconda frazione di gioco. Una partita equilibrata: del resto… è un derby.

Le ultime Sampdoria: la formazione di Giampaolo

Ancora qualche dubbio tattico per il tecnico sampdoriano, come ammesso ieri (leggi: GIAMPAOLO E LE PAROLE PRE-DERBY). Il più grande riguarda ovviamente Fabio Quagliarella in attacco: l’ex Juve, reduce da un infortunio muscolare rimediato con il Chievo una settimana fa, è tornato ad allenarsi in settimana col resto del gruppo. Giampaolo non ha ancora svelato se l’attaccante, che su azione in Serie A non segna addirittura dallo scorso 21 gennaio contro la Fiorentina, giocherà di sicuro. Possiamo ipotizzare che però effettivamente Quagliarella scenda in campo in avanti al fianco di Duvan Zapata: decisivo il test di queste ore. Sulla trequarti invece c’è l’ormai consueto ballottaggio tra Gaston Ramirez e Ricardo Alvarez, con l’uruguagio favorito sull’argentino. Sulla sinistra sono in tre a contendersi il posto, Nicola Murru in questo momento tuttavia parrebbe in netto vantaggio rispetto a Vasco Regini ed Ivan Strinic.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2) – Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

