Sampdoria, Giampaolo: «Partita incommentabile, non possiamo permettercelo»

Marco Giampaolo, ha parlato dopo la sconfitta contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Partita bucata e incommentabile. Giocata con più di un pizzico di presunzione. Una squadra come la nostra non può permettersi di sbagliare questa prestazione, soprattutto quando impieghi sudore e fatica per crearti credibilità contro le due squadre forti nelle prime giornate di campionato. Dobbiamo fare un mea culpa. È una sconfitta pesante per il punteggio e mina la nostra credibilità. Non riesco nemmeno a commentarla sul piano tecnico».

