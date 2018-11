Sampdoria, i convocati di Giampaolo per la sfida contro la Roma

Marco Giampaolo ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Roma. Assente Barreto per infortunio muscolare. Out anche Ronaldo e Regini.

Reduce da due sconfitte di fila la Sampdoria cerca punti allo Stadio Olimpico, ospite di una Roma intenzionata a tornare al successo dopo due pareggi consecutivi. Terminato l’allenamento di rifinitura al Mugnaini, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 23 convocati per la trasferta di Roma, in programma domani alle ore 15.00 per la dodicesima giornata di Serie A.

Problemi d’infermeria per il tecnico blucerchiato che dovrà rinunciare ad Edgar Barreto, alle prese con un infortunio muscolare rimediato nell’incontro contro il Torino. Fuori anche Ronaldo e Regini. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.