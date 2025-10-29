Sampdoria, preoccupazione per le condizioni di Pedrola: lo spagnolo si è fermato ancora una volta. Le ultime sul suo infortunio e quando potrebbe rientrare

Sampdoria, punto prezioso ma preoccupazione per Pedrola. Lo spagnolo si è fermato ancora una volta contro l’Empoli: ecco come sta

La decima giornata di Serie B ha regalato alla Sampdoria un risultato positivo ma con un retrogusto amaro. Il pareggio 1-1 ottenuto sul campo dell’Empoli, allo stadio “Castellani”, conferma la solidità della squadra in trasferta, ma a far parlare tifosi e staff tecnico è stato soprattutto l’infortunio occorso a Estanis Pedrola. L’ala classe 2003 si è fermata a causa di un guaio muscolare che rischia di influire sul percorso di risalita del club ligure in campionato.

Stop lampo per Pedrola

Il momento critico si è verificato all’89° minuto. Il vice allenatore della Sampdoria, Salvatore Foti, aveva deciso di inserire Pedrola al posto del difensore Nikolas Ioannou, nella speranza di dare freschezza e vivacità all’attacco blucerchiato negli ultimi minuti. Purtroppo, la sostituzione si è trasformata in un episodio sfortunato: dopo pochi secondi sul terreno di gioco, Pedrola ha avvertito un forte dolore al bicipite femorale, costringendolo ad abbandonare immediatamente il campo. La reazione del giovane calciatore, visibilmente scosso, ha immediatamente allarmato lo staff tecnico della Sampdoria.

Pedrola rappresenta un elemento chiave per la squadra: capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, la sua assenza potrebbe pesare in un momento delicato della stagione, in cui la Sampdoria cerca costantemente punti preziosi per risalire la classifica della Serie B.

Valutazioni mediche e speranze di recupero

La natura dell’infortunio, indicata inizialmente come indurimento al bicipite femorale, impone cautela. Nelle prossime ore, Pedrola sarà sottoposto a esami strumentali e valutazioni approfondite per capire l’entità del problema. La speranza dello staff medico e della società blucerchiata è che si tratti solo di una contrattura o di un affaticamento, situazioni che permetterebbero un rientro rapido e senza complicazioni.

Per la Sampdoria, la priorità rimane il recupero ottimale del giocatore, visto che il club punta a sfruttare al massimo le qualità dell’attaccante per consolidare la propria posizione in campionato. L’attenzione di dirigenti, allenatori e tifosi è ora tutta rivolta a capire i tempi di recupero e le condizioni di Pedrola, nella speranza che possa tornare presto a dare il suo contributo in campo.

In conclusione, il pareggio con l'Empoli regala un punto utile, ma l'infortunio di Pedrola rappresenta un campanello d'allarme per la Sampdoria, chiamata a gestire con attenzione la condizione fisica dei suoi giocatori chiave nelle prossime settimane.