Sampdoria-Inter, top e flop:

Come contro il Tottenham anche contro la Sampdoria, l’Inter trova il vantaggio solo negli istanti finali di gara, questa volta grazie a Marcelo Brozovic che riesce a bucare la difesa blucerchiata con un preciso sinistro che si infila sotto la pancia di Audero. Vittoria, quella dell’Inter, meritata per quanto visto in campo.

Sampdoria-Inter: promossi Miranda,Tonelli, Candreva

MIRANDA – Insieme al suo collega di reparto alza la trincea e chiude ogni iniziativa offensiva blucerchiata. Sempre attento e preciso nelle uscite palla al piede, si fa apprezzare anche nella costruzione del gioco.

TONELLI – Se da una parte il migliore è un difensore, anche dall’altra parte non può essere da meno. Bravissimo il centrale blucerchiato a disinnescare Icardi e non consentire all’argentino qualsiasi tiro verso la porta di Audero.

CANDREVA – Schierato titolare un po’ a sorpresa, l’esterno titolare non delude le aspettative ma anzi sfiora due volte il vantaggio. Bellissimo il palo colpito a inizio ripresa da Candreva che avrebbe coronato una prestazione da applausi.

Sampdoria-Inter: bocciati Icardi, Defrel, Nainggolan

ICARDI – Niente da fare, il capitano dell’Inter non riesce a sbloccarsi in campionato dopo il bellissimo gol in Champions League. L’argentino non trova la prima gioia neanche contro la sua vittima preferita, quella Sampdoria a cui riesce segnare ogni 74 minuti. Si rifarà con la Fiorentina?

DEFREL – Molto male il francese. Assente per tutta la partita, non riesce a rendersi pericoloso tranne per il gol annullato a fine secondo tempo in evidente fuorigioco. La grande prestazione del suo collega di reparto, Quagliarella, mette in luce tutti i difetti della prova dell’ex Roma.

NAINGGOLAN – La stanchezza per la partita di Champions si fa sentire e il belga è protagonista di una prova opaca. Nonostante il grande gol trovato sul finire del primo tempo (annullato per un precedente fuorigioco di D’Ambrosio), Nainggolan gioca sotto ritmo e infatti Spalletti opta per la sostituzione in favore di Borja Valero.