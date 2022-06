Sampdoria, Invernizzi: «Gli italiani vanno valorizzati e fatti giocare. Mancini? Ha rischiato»

Giovanni Invernizzi, responsabile del settore giovanile della Sampdoria, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX sui giovani

TANTI ITALIANI – «Solo due stranieri, è un vanto ma è stata anche un’esigenza per la situazione. I calciatori bravi, italiani o stranieri, vanno messi in condizione di esprimersi. Gli italiani vanno valorizzati ma poi vanno fatti giocare. Mancini ha azzardato tanto rischiando brutte figure ma così tra 2-3 anni potrà avere una Nazionale pronta per certe competizioni».

