Sampdoria, ora si riposa: la data della ripresa

La Sampdoria riprenderà gli allenamenti il 28 dicembre: dopo la sosta natalizia i blucerchiati faranno visita alla Roma

La Sampdoria avrà qualche giorno per dimenticare la sconfitta contro il Sassuolo e festeggiare il Natale. I blucerchiati si riuniranno agli ordini di Claudio Ranieri il 28 dicembre, quando nel mirino ci sarà la Roma di Paulo Fonseca. Il comunicato ufficiale del club.

«Rompete le righe natalizio per la Sampdoria. La squadra avrà tempo fino a lunedì 28 dicembre per digerire la sconfitta interna contro il Sassuolo, poi i blucerchiati si ritroveranno per cominciare a preparare la partita contro la Roma. Per il momento, però, qualche giorno di riposo».