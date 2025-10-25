Sampdoria, la decisione della FIGC sul passaggio interno di quote societarie: buone notizie per il club doriano. Ecco le sanzioni

Sampdoria, la FIGC decide: niente penalizzazione, solo multe e inibizioni per i dirigenti. Ecco le decisioni prese dalla Giustizia Sportiva.

Buone notizie per la Sampdoria, che può tirare un sospiro di sollievo dopo settimane di incertezza. La giustizia sportiva ha infatti emesso il verdetto sull’indagine relativa al passaggio interno di quote societarie, avvenuto nell’autunno del 2024. Come riportato da Primocanale.it, le sanzioni comminate dalla FIGC si sono rivelate lievi, scongiurando la temuta penalizzazione in classifica per il club blucerchiato.

Multe per la dirigenza della Sampdoria

Le figure di vertice della Sampdoria sono state colpite da sanzioni economiche ma non da provvedimenti sportivi più pesanti. Il presidente Matteo Manfredi, protagonista della fase di rilancio della società, e l’amministratore delegato Raffaele Fiorella dovranno pagare un’ammenda di 12 mila euro ciascuno. Si tratta di un provvedimento che, seppur significativo, non compromette la stabilità finanziaria del club.

L’indagine della Procura Federale

La Procura Federale aveva acceso i riflettori sull’acquisizione del 58% delle quote della Sampdoria da parte della KickOff Ventures, società riconducibile all’imprenditore di Singapore Joseph Tey. L’inchiesta verteva su presunte irregolarità nella trasmissione della documentazione necessaria all’approvazione dell’operazione, presentata — secondo la Federazione — in ritardo o in modo incompleto.

Nonostante ciò, gli organi della FIGC hanno riconosciuto che non vi erano elementi tali da configurare una violazione grave delle norme federali, evitando quindi una sanzione che avrebbe potuto influire direttamente sul campionato della Sampdoria.

Inibizioni e ammenda per il club

Oltre alle multe, la giustizia sportiva ha disposto tre mesi di inibizione per alcune figure centrali nell’operazione societaria. Tra queste figurano Nathan Waker, rappresentante degli azionisti della Doria, lo stesso Joseph Tey e i legali rappresentanti della KickOff Ventures, Elena Guaraldi e Pierre Xavier Goffinet.

Alla Sampdoria, invece, è stata inflitta una multa di 7.500 euro come persona giuridica. Un provvedimento minimo, che permette alla società di concentrarsi pienamente sul campo e sul suo obiettivo stagionale: riportare entusiasmo e stabilità dopo mesi turbolenti.

Per i tifosi blucerchiati arriva dunque una notizia rassicurante: la Sampdoria non subirà penalizzazioni sportive e potrà continuare il proprio percorso senza intoppi in classifica. Una piccola vittoria amministrativa che restituisce serenità a tutto l'ambiente doriano.