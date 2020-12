Sampdoria, Quagliarella a caccia di record: due pilastri nel mirino

Fabio Quagliarella può avvicinarsi a due pilastri: nel mirino Amadei e Bassetto nella classifica marcatori

Claudio Ranieri non ha ancora sciolto i dubbi su chi scenderà in campo tra Fabio Quagliarella e Antonino La Gumina. Al momento sembra in vantaggio il capitano della Sampdoria.

Quagliarella è uno dei soli 15 giocatori nella storia della Serie A che hanno segnato almeno 170 reti (90 delle quali in blucerchiato): il suo prossimo obiettivo è Amadeo Amadei a quota 174. Nel mirino, tra i giocatori della Sampdoria, c’è Adriano Bassetto (92), secondo all-time tra i marcatori doriani nella competizione dietro a Roberto Mancini.