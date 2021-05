Sampdoria, Ranieri: «Bilancio positivo. Passerella? Merito mio»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter

PRESTAZIONE – «Abbiamo preso gol subito. Dopo quattro e poi al ventiseiesimo stavamo già sul 2-0. Peccato perché noi avevamo accorciato. Merito all’Inter e non demerito nostro. Abbiamo corso di più, ma male. Succede nel calcio, è successo oggi. Abbiamo ancora tre partite per fare bene».

PASSERELLA – «Gliel’ho detto ai ragazzi. Loro sono stati subito d’accordo con me. È una cosa molto inglese, mi sembrava giusto farla. È lo sport. Va premiato anche con piccole manifestazioni. Hanno vinto lo Scudetto, mi sembrava il minimo. Al Leicester me lo fecero, con il Chelsea me lo fecero».

BILANCIO – «Quando sono arrivato l’anno scorso la squadra era demoralizzata ed era ultima in classifica. Noi abbiamo lavorato sull’autostima e ci siamo salvati, senza il nostro pubblico. Vedere una squadra che vince lo Scudetto senza tifosi è una cosa che rattrista perché purtroppo si deve fare, ma è triste. Era stato chiesto un campionato non sofferto e ci siamo riusciti. Ci siamo tirati fuori subito. È stato un campionato dignitoso, con vittorie di spessore. Il bilancio è positivo e credo che anche i tifosi della Sampdoria, che ci sono vicini, sono contenti».