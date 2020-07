Sampdoria, Ranieri: «Contro la Spal più difficile che col Lecce»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista della partita di domenica contro la Spal

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, al sito ufficiale del club blucerchiato ha parlato della partita di domenica contro la Spal.

SPAL DIFFICILE – «La vittoria contro il Lecce è stata importante perché ci ha dato fiducia e tre punti. Io però ho detto ai ragazzi che questa partita sarà più difficile di quella di Lecce perché la Spal è una squadra che ci sta provando con molta leggerezza e determinazione. Ho visto le loro partite contro Napoli e Milan e i rossoneri sono riusciti a pareggiare in maniera incredibile al 94esimo. Sarà una partita veramente dura, ma bisognerà essere capaci di portarla in porto. Con Di Biagio sta giocando col 4-4-2, è una squadra molto compatta che ti pressa e riparte velocemente».

QUAGLIARELLA – «Quagliarella ha ripreso gli allenamenti con noi, anche se non in maniera totale. Aspetto l’allenamento di domani ma credo che il dottore lo lascerà venire in panchina. Linetty ha recuperato al 100%».