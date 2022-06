Sampdoria Rincon, El General ha convinto: si tratta per l’ingaggio

Rincon ha convinto la Sampdoria che ora vorrebbe tenerlo, ma sicuramente con un ingaggio più basso rispetto a quanto percepito dal centrocampista al Torino

Rincon in questi sei mesi alla Sampdoria ha convinto Giampaolo e la società a trattenerlo. Il problema è relativo all”ingaggio.

El General al Torino percepiva 1.4 milioni, decisamente fuori portata per le casse dei blucerchiati. La dirigenza sta trattando per capire i margini e sicuramente non andrebbe oltre al milione. Lo riporta Tuttosport.