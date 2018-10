Sampdoria: Walter Sabatini dimesso dall’ospedale dopo oltre un mese

Il direttore sportivo della Sampdoria Walter Sabatini, dopo oltre un mese, è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa

Dopo quaranta giorni di ricovero per una brutta crisi respiratoria, il direttore sportivo della Sampdoria Walter Sabatini ha lasciato l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. A riportarlo è il quotidiano Il Secolo XIX, nel quale si legge che il dirigente sembra essersi ripreso dalla malattia e potrebbe presto tornare al lavoro. Sabatini, che da tempo che aveva già avuto dei problemi causati dal fumo, era stato ricoverato il 10 settembre scorso in terapia intensiva per una crisi respiratoria.

Prima di poter tornare, però, all’opera il d.s. blucerchiato dovrà rimanere per un periodo a riposo per potersi lasciare alle spalle definitivamente la malattia. Probabilmente la dirigenza ed i tifosi della Samp potranno rivederlo già all’opera in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.