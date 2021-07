Sampdoria, ecco le amichevoli programmate per l’estate

Amichevoli Sampdoria 2021: annunciate le avversarie estive dei blucerchiati di Roberto D’Aversa. Tutti i dettagli e il programma

La Sampdoria affronterà quattro amichevoli durante il ritiro, in programma dal 15 luglio al 30 luglio. Si parte con la Nuova Camunia (Terza Categoria bresciana) e l’FC Castiglione (Eccellenza lombarda), domenica 18 e giovedì 22 luglio. Il terzo avversario dei blucerchiati, sempre sul campo sportivo di Temù, è invece ancora da confermare. Sulla strada del ritorno a Genova, venerdì 30 luglio, è prevista a Cles, in provincia di Trento, l’amichevole contro lo Spezia.

– Sampdoria vs Nuova Camunia (domenica 18 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia).

– Sampdoria vs FC Castiglione (giovedì 22 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia).

– Sampdoria vs avversario da confermare (lunedì 26 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia).

– Sampdoria vs Spezia (venerdì 30 luglio, ore 17.00, stadio “Centro per lo Sport e del Tempo Libero” di Cles, Trento).