Sampdoria, preparazione intensa per la sfida di Serie B contro il Monza. Le ultimissime notizie sui blucerchiati

La Sampdoria accelera il passo in vista della delicata trasferta di sabato 20 settembre contro il Monza, valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Il match, in programma alle ore 17:15 all’U-Power Stadium, rappresenta un banco di prova importante per i blucerchiati, reduci da un avvio di stagione complicato e desiderosi di conquistare punti preziosi per risalire la classifica. L’avversario, guidato da un organico competitivo, ha già dimostrato solidità e pericolosità nelle prime uscite stagionali.

Allenamento a Bogliasco: ritmo alto e focus tattico

La squadra si è ritrovata oggi al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per una seduta ad alta intensità. Dopo una fase di attivazione sul campo superiore, dedicata a esercizi di riscaldamento e mobilità, l’allenatore Massimo Donati – ex centrocampista di Milan e Atalanta, alla guida della Sampdoria da questa stagione – ha suddiviso il gruppo in due formazioni.

A rinforzare la rosa, anche alcuni giovani della Primavera, chiamati a fare esperienza con i più esperti. La partitella, strutturata in due tempi da 40 minuti, ha simulato situazioni di gara reali, con particolare attenzione alla velocità di circolazione palla e alla fase difensiva. Donati ha osservato da vicino i movimenti collettivi, valutando la coesione del gruppo e l’efficacia degli schemi provati in allenamento.

Pedrola ai box: le condizioni dell’attaccante spagnolo

Non arrivano però solo buone notizie. Estanis Pedrola, attaccante classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e protagonista di buone prestazioni nella scorsa stagione, è alle prese con un infortunio. Il giovane spagnolo sta seguendo un programma di terapie personalizzate sotto la supervisione dello staff medico. Le sue condizioni sono monitorate quotidianamente, ma la sua assenza rappresenta un’ulteriore sfida per Donati in vista della gara contro il Monza.

Obiettivo: rilancio in campionato

La Sampdoria proseguirà nei prossimi giorni con sedute mirate al lavoro tattico e alla preparazione fisica, con l’obiettivo di presentarsi al meglio alla sfida di sabato. La missione è chiara: invertire la rotta, conquistare i primi punti pesanti della stagione e ridare fiducia all’ambiente blucerchiato.

Un risultato positivo a Monza potrebbe segnare il primo passo verso la risalita in classifica e il rilancio di una stagione iniziata in salita.