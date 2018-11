Allo stadio Ferraris per l’11° turno di Serie A, si gioca Sampdoria-Genoa. Le due squadre lottano per un piazzamento europeo, essendo distanti di pochissimo (un punto la Samp e due il Toro) dal sesto posto. La voglia di vincere è tanta, data la sconfitta ottenuta contro il Milan per i genovesi ed il pari casalingo dei granata contro la Fiorentina.

L’arbitro di Sampdoria-Torino è Rocchi. Del Giovane e Vivenzi i guardalinee, Sacchi è il quarto uomo. Al VAR c’è, invece, Irrati assistito da Vuoto. Ecco i gol e gli highlights di Sampdoria-Torino.

SAMPDORIA-TORINO 0-1 – Belotti in gol! Il Gallo sfrutta un preciso cross dalla destra di De Silvestri per eludere la marcatura di Tonelli e tornare al gol.

SAMPDORIA-TORINO 0-2 – Di nuovo Belotti! Il Gallo spiazza Audero su calcio di rigore.

SAMPDORIA-TORINO 0-3 – Tris di Iago! Cross dalla destra, Aina spizza di testa e lo spagnolo fredda Audero

SAMPDORIA-TORINO 1-3 – Prova a riaprirla Quagliarella! Errore dal dischetto, ma poi si avventa sulla ribattuta corta di Sirigu e insacca

SAMPDORIA-TORINO 1-4 – Ci pensa Izzo! Tap-in sotto porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra

— Strive Sport (@StriveFootball) November 4, 2018