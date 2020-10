Sampdoria, tutti negativi i tamponi effettuati: il comunicato

Dopo la notizia dei tre positivi al Coronavirus in casa Sampdoria, sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti al ‘Gruppo squadra’

Buone notizie in casa Sampdoria. Dopo la positività al Coronavirus per tre blucerchiati (un Primavera aggregato in prima squadra e due membri dello staff), in mattinata sono stati eseguiti i tamponi pre-gara al ‘Gruppo squadra’, con esiti tutti negativi. Il comunicato.

COMUNICATO SAMPDORIA – «L’U.C. Sampdoria comunica che hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ per il match contro la Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18.00».