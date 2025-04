Il San Lorenzo celebra Papa Francesco. Il presidente Moretti: «Il nuovo stadio sarà intitolato a lui»

Il presidente del San Lorenzo, Marcelo Moretti, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com del dolore per la scomparsa di Papa Francesco, grande tifoso del club argentino, rivelando qualche retroscena sul rapporto tra il pontefice e la squadra.

PAROLE – «Oggi è un giorno triste per tutti, soprattutto per me. Con lui avevo un grande rapporto di affetto. Ci siamo visti per la prima volta a Roma nel 2016. Poi abbiamo continuato a scriverci, ci siamo scambiati tante e-mail nel corso degli anni».

STADIO: «Mi ha invitato presso la residenza di Santa Marta, in Vaticano. Poi ci siamo rivisti a settembre 2024. In quell’occasione gli ho chiesto il permesso per intitolare a lui il nostro nuovo stadio: si chiamerà ‘Papa Francisco’. Mi ha firmato una maglia del club, che conservo a casa. Sarà esposta nella hall centrale quando inaugureremo lo stadio. Un mese fa il nostro ultimo scambio di messaggi. Papa Francesco resterà sempre nel mio cuore».