San Siro si trasforma e diventa come un teatro: idea foyer

Tra le novità studiate dal Comune per il nuovo San Siro c’è quella di un proscenio davanti alla tribuna rossa

La Scala del calcio…in tutti i sensi! Inter e Milan dovrebbero raggiungere molto presto un accordo per l’affitto, per i prossimi 99 anni, dello stadio San Siro. I due club, in particolare quello rossonero, sembrano aver abbandonato l’idea di un nuovo stadio di proprietà e dovrebbero proseguire la coabitazione a San Siro. L’impianto milanese ha bisogno di rifarsi il look, senza perdere il suo incredibile fascino, per restare al passo coi tempi e per restare al passo dei grandi impianti europei.

Secondo Tuttosport, il Comune, insieme ai due club milanesi, sta studiando delle importanti novità per l’ammodernamento di S. Siro. Uno dei primi punti sarà il miglioramento della ricezione del primo anello rosso, zona nevralgica per l’incremento dei ricavi da stadio perché accoglie rappresentanti e ospiti delle aziende sponsor. Le parti starebbero ripensando ad alcuni vecchi progetti e uno riguarda l’introduzione di un foyer, come a teatro, ovvero di un ambiente di sosta e di trattenimento nei teatri e nelle grandi sale cinematografiche e da concerto che potrebbe essere ricavato con i lavoro per sopraelevare portineria e hall che conducono alla sala Executive.