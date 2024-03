San Siro, parla Sala: «Ecco come cambieranno le cose»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nei confronti della situazione San Siro

A margine della cerimonia di inaugurazione di un nuovo spazio sportivo dedicato a Davide Astori, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare del tema della ristrutturazione di San Siro e del futuro dello stadio di Inter e Milan. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Sportface.

SALA – «A occhio e croce non credo che rischi di pregiudicare il dossier stadio perché era risaputo che RedBird avesse acquistato il Milan con un prestito da Elliott. Non si tratta di una novità. Credo che inoltre che le cose possano cambiare relativamente anche per la società, i fondi da qualche parte devono arrivare. Tuttavia la questione è: siete sicuri che volete spendere un miliardo adesso coi tassi d’interesse che non scendono? Per questo offro San Siro e, ovviamente, anche perché è nel nostro interesse».