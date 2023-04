Sanabria come Immobile, i numeri di Tony

L’attaccante del Torino, Tony Sanabria, sta avendo un rendimento elevato in questa stagione, come numeri in trasferta è dietro soltanto a Osimhen

L’attaccante del Torino, Tony Sanabria, sta avendo un rendimento elevato in questa stagione, come numeri in trasferta è dietro soltanto a Osimhen.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti di Juric contro il Sassuolo ha segnato il suo settimo gol in trasferta. Un dato che lo proietta al pari di Immobile e soltanto dietro al nigeriano del Napoli.