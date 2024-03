Sanchez-Arnautovic, l’Inter ha deciso: la situazione per il futuro

Sanchez e Arnautovic non hanno convinto in questa stagione e l’Inter sta pensando di cambiare e trovare altre soluzioni

Sanchez e Arnautovic non hanno convinto in questa stagione e l’Inter sta pensando di cambiare e trovare altre soluzioni.

Come riportato da Tuttosport, i due giocatori offensivi hanno fatto troppo poco per trovare conferma in nerazzurro. Il cileno ha messo il piede in campo poche volte ed è stato poco decisivo. L’austriaco, invece, si è fatto male di nuovo e ha perso due mesi nell’arco della stagione. In estate dal mercato arriverà Taremi poi la dirigenza valuterà altri innesti.