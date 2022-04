Sanchez: «Il gol alla Juve in Supercoppa come un film»

Alexis Sanchez è tornato di nuovo sul gol in finale di Supercoppa contro la Juve: «Quando ho segnato non pensavo che la partita fosse finita»

Durante il MatchDay Programme della vigilia di Inter Roma, il cileno è tornato sul gol segnato in finale di Supercoppa.

«È stato come un film, quando ho segnato non pensavo che la partita fosse finita, poi ho guardato la panchina e i miei compagni che venivano verso di me a dirmi che avevamo vinto ed è stato incredibile»