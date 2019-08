Si allungano i tempo per il passaggio di Alexis Sanchez all’Inter: i dirigenti hanno lasciato Appiano. Manca l’ok dello United

Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, prosegue a rilento la trattativa per il passaggio di Alexis Sanchez dal Manchester United all’Inter.

I dirigenti hanno lasciato da poco Appiano Gentile e restano in attesa degli inglesi. L’Inter avrebbe già voluto chiudere oggi, ma continua a mancare l’ok definitivo dello United.