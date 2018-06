Santi Mina, il Napoli fa sul serio: offerta ufficiale al Valencia

Santi Mina è l’obiettivo di calciomercato del Napoli per la prossima stagione. Prima offerta inviata al Valencia, ma gli spagnoli dicono no

Il calciomercato del Napoli procede a passi spediti in avanti. L’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina ha nuovamente fatto risollevare l’entusiasmo e il morale dei partenopei in vista della prossima stagione. L’arrivo di un tecnico dal palmares vincente come Ancelotti ha rinvigorito le speranze dei tifosi campani dopo la stagione con Sarri al secondo posto in classifica dietro la Juventus. Son già arrivati altri due sì per i reparti del Napoli, vale a dire oltre Simone Verdi dal Bologna. Restano altri obiettivi in entrata del Napoli che intanto pensa anche a Santi Mina dal Valencia.

Dopo aver ufficializzato Simone Verdi in arrivo dal Bologna, primo colpo ufficiale per Ancelotti, il Napoli è in procinto di chiudere definitivamente per Stefan Lainer e Fabian Ruiz. Quest’oggi, dalla Spagna, rilanciano nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il club di De Laurentiis. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo SuperDeporte, il Valencia ha ricevuto un’offerta del Napoli di 18 milioni di euro per il cartellino di Santi Mina, attaccante classe 1995. Il club iberico ha rifiutato la prima offerta del Napoli, si continuerà a trattare.